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- Анна Ефремовна

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Место рождения

д. Лаптевская (Орловский оброчный стан, Колковская волость)

Дата рождения

Вычислено 1752 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Рождение
Вычислено 1752 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Лаптевская (Орловский оброчный стан, Колковская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1775 ст.

Дочь: Лысова Евдокия Митрофановна

Отец ребёнка: Лысов Кузьма Митрофанович

Климовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1778 ст.

Сын: Лысов Лаврентий Митрофанович

Отец ребёнка: Лысов Кузьма Митрофанович

Климовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1781 ст.

Сын: Лысов Тимофей Митрофанович

Отец ребёнка: Лысов Кузьма Митрофанович

Климовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1787 ст.

Сын: Лысов Илья Митрофанович

Отец ребёнка: Лысов Кузьма Митрофанович

Климовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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