- Анна Ефремовна
Место рожденияд. Лаптевская (Орловский оброчный стан, Колковская волость)
Дата рожденияВычислено 1752 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1752 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Лаптевская (Орловский оброчный стан, Колковская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1775 ст.
Дочь: Лысова Евдокия Митрофановна
Отец ребёнка: Лысов Кузьма Митрофанович
Рождение ребёнка
Вычислено 1778 ст.
Сын: Лысов Лаврентий Митрофанович
Отец ребёнка: Лысов Кузьма Митрофанович
Рождение ребёнка
Вычислено 1781 ст.
Сын: Лысов Тимофей Митрофанович
Отец ребёнка: Лысов Кузьма Митрофанович
Рождение ребёнка
Вычислено 1787 ст.
Отец ребёнка: Лысов Кузьма Митрофанович
Смерть
Неизвестно