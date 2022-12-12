Лысов Никита Митрофанович
Место рожденияд. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Дата рожденияВычислено 1738 ст.
Дата смертиОколо 1756 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1738 ст.
Отец: Лысов Митрофан Семёнович
Мать: не указана
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Смерть
Около 1756 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1757 ст.
Дочь: Лысова Феврония Никитична
Мать ребёнка: Новоселова Акилина Кириловна
Климовская, Орловский уезд, Вятская губерния