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Лысов Никита Митрофанович

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Место рождения

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)

Дата рождения

Вычислено 1738 ст.

Дата смерти

Около 1756 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1697 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Рождение
Вычислено 1738 ст.

Отец: Лысов Митрофан Семёнович

Мать: не указана

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Смерть
Около 1756 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1757 ст.

Дочь: Лысова Феврония Никитична

Мать ребёнка: Новоселова Акилина Кириловна

Климовская, Орловский уезд, Вятская губерния
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