Новоселова Акилина Кириловна
Место рождения(Орловский оброчный стан, Колковская волость)
Дата рожденияВычислено 1738 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1738 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
(Орловский оброчный стан, Колковская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1757 ст.
Дочь: Лысова Феврония Никитична
Отец ребёнка: Лысов Никита Митрофанович
Климовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно