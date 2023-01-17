Новоселова Акилина Кириловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новоселова Акилина Кириловна

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Место рождения

(Орловский оброчный стан, Колковская волость)

Дата рождения

Вычислено 1738 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1738 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

(Орловский оброчный стан, Колковская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1757 ст.

Дочь: Лысова Феврония Никитична

Отец ребёнка: Лысов Никита Митрофанович

Климовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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