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Лысов Никифор Лукич

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Место рождения

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)

Дата рождения

Вычислено 1725 ст.

Дата смерти

Около 1768 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1694 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Место
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Рождение
Вычислено 1725 ст.

Отец: Лысов Лука Семёнович

Мать: не указана

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1757 ст.

Дочь: Лысова Федосья Никифорвна

Мать ребёнка: Мухина Евдокия Максимовна

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
17.09.1759 ст.

Дочь: Лысова Вера Никифорвна

Мать ребёнка: Мухина Евдокия Максимовна

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1761 ст.

Сын: Лысов Кирилл Никифорвич

Мать ребёнка: Мухина Евдокия Максимовна

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1767 ст.

Дочь: Лысова Елена Никифорвна

Мать ребёнка: Мухина Евдокия Максимовна

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Смерть
Около 1768 ст.
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