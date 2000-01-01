Лысов Никифор Лукич
Место рожденияд. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Дата рожденияВычислено 1725 ст.
Дата смертиОколо 1768 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1725 ст.
Отец: Лысов Лука Семёнович
Мать: не указана
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1757 ст.
Дочь: Лысова Федосья Никифорвна
Мать ребёнка: Мухина Евдокия Максимовна
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
17.09.1759 ст.
Дочь: Лысова Вера Никифорвна
Мать ребёнка: Мухина Евдокия Максимовна
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1761 ст.
Мать ребёнка: Мухина Евдокия Максимовна
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1767 ст.
Дочь: Лысова Елена Никифорвна
Мать ребёнка: Мухина Евдокия Максимовна
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Смерть
Около 1768 ст.