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Лысов Кирилл Никифорвич

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Место рождения

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)

Дата рождения

Вычислено 1761 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1725 г.р.

Мать

Вычислено 1728 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1761 ст.

Отец: Лысов Никифор Лукич

Мать: Мухина Евдокия Максимовна

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1779 ст.

Сын: Лысов Матвей Кириллович

Мать ребёнка: - Ефимья Константиновна

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1780 ст.

Дочь: Лысова Катерина Кирилловна

Мать ребёнка: - Ефимья Константиновна

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Смерть
Неизвестно
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