- Ефимья Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди- Ефимья Константиновна

- Ефимья Константиновна

avatar

Место рождения

Борисовская, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1755 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1755 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Борисовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1779 ст.

Сын: Лысов Матвей Кириллович

Отец ребёнка: Лысов Кирилл Никифорвич

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1780 ст.

Дочь: Лысова Катерина Кирилловна

Отец ребёнка: Лысов Кирилл Никифорвич

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close