Мухина Евдокия Максимовна
Место рожденияпоч. Рыбинской (Рыбинская волость)
Дата рожденияВычислено 1728 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1728 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Рыбинской (Рыбинская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1757 ст.
Дочь: Лысова Федосья Никифорвна
Отец ребёнка: Лысов Никифор Лукич
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
17.09.1759 ст.
Дочь: Лысова Вера Никифорвна
Отец ребёнка: Лысов Никифор Лукич
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1761 ст.
Отец ребёнка: Лысов Никифор Лукич
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1767 ст.
Дочь: Лысова Елена Никифорвна
Отец ребёнка: Лысов Никифор Лукич
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Смерть
Неизвестно