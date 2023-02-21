Мухина Евдокия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухина Евдокия Максимовна

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Место рождения

поч. Рыбинской (Рыбинская волость)

Дата рождения

Вычислено 1728 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Место
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Рождение
Вычислено 1728 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Рыбинской (Рыбинская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1757 ст.

Дочь: Лысова Федосья Никифорвна

Отец ребёнка: Лысов Никифор Лукич

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
17.09.1759 ст.

Дочь: Лысова Вера Никифорвна

Отец ребёнка: Лысов Никифор Лукич

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1761 ст.

Сын: Лысов Кирилл Никифорвич

Отец ребёнка: Лысов Никифор Лукич

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1767 ст.

Дочь: Лысова Елена Никифорвна

Отец ребёнка: Лысов Никифор Лукич

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Смерть
Неизвестно
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