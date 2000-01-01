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Лысов Кузьма Иович

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Место рождения

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)

Дата рождения

До 1618 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1581 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Вычислено 1636 г.р.
Вычислено 1645 г.р.
Вычислено 1645 г.р.
Вычислено 1646 г.р.
Вычислено 1665 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1618 ст.

Отец: Лысов Иов Данилович

Мать: не указана

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1636 ст.

Сын: Лысов Алексей Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1645 ст.

Сын: Лысов Яков Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1645 ст.

Сын: Лысов Афонасий Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1646 ст.

Сын: Лысов Илья Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Бракосочетание
До 1646 ст.

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1665 ст.

Сын: Лысов Семён Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Смерть
Неизвестно
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