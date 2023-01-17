Лысов Илья Кузьмич
Место рожденияд. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Дата рожденияВычислено 1646 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1646 ст.
Отец: Лысов Кузьма Иович
Мать: не указана
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1671 ст.
Сын: Лысов Иван Ильич
Мать ребёнка: - Прасковья Дементьевна
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1673 ст.
Сын: Лысов Леонтей Ильич
Мать ребёнка: - Прасковья Дементьевна
Бракосочетание
До 1678 ст.
Жена: - Прасковья Дементьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1714 ст.
Сын: Лысов Пётр Ильич
Мать ребёнка: - Прасковья Дементьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1715 ст.
Сын: Лысов Леонтей' Ильич
Мать ребёнка: - Прасковья Дементьевна
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
?.06.1716 ст.
Сын: Лысов Иван' Ильич
Мать ребёнка: - Прасковья Дементьевна
Смерть
Неизвестно