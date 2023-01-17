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Лысов Илья Кузьмич

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Место рождения

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)

Дата рождения

Вычислено 1646 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1618 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1666 г.р.

Дети

Вычислено 1671 г.р.
Вычислено 1673 г.р.
Вычислено 1714 г.р.
Вычислено 1715 г.р.
1716 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1646 ст.

Отец: Лысов Кузьма Иович

Мать: не указана

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1671 ст.

Сын: Лысов Иван Ильич

Мать ребёнка: - Прасковья Дементьевна

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1673 ст.

Сын: Лысов Леонтей Ильич

Мать ребёнка: - Прасковья Дементьевна

Леонтьевская, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
До 1678 ст.

Жена: - Прасковья Дементьевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1714 ст.

Сын: Лысов Пётр Ильич

Мать ребёнка: - Прасковья Дементьевна

Леонтьевская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1715 ст.

Сын: Лысов Леонтей' Ильич

Мать ребёнка: - Прасковья Дементьевна

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
?.06.1716 ст.

Сын: Лысов Иван' Ильич

Мать ребёнка: - Прасковья Дементьевна

Леонтьевская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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