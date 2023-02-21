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Лысов Леонтей' Ильич

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Место рождения

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)

Дата рождения

Вычислено 1715 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1646 г.р.

Мать

Вычислено 1666 г.р.

Дети

Вычислено 1737 г.р.
Вычислено 1742 г.р.
Вычислено 1749 г.р.
Вычислено 1753 г.р.
Вычислено 1762 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1715 ст.

Отец: Лысов Илья Кузьмич

Мать: - Прасковья Дементьевна

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1737 ст.

Сын: Лысов Василий Леонтьевич

Мать ребёнка: Балезина Стефанида Ивановна

Николы Быстрицкого, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1742 ст.

Дочь: Лысова Софья Леонтьевна

Мать ребёнка: Балезина Стефанида Ивановна

Николы Быстрицкого, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1749 ст.

Сын: Лысов Яков Леонтьевич

Мать ребёнка: Балезина Стефанида Ивановна

Николы Быстрицкого, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1753 ст.

Сын: Лысов Пётр Леонтьевич

Мать ребёнка: Балезина Стефанида Ивановна

Николы Быстрицкого, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1762 ст.

Сын: Лысов Варлаам Леонтьевич

Мать ребёнка: Балезина Стефанида Ивановна

Николы Быстрицкого, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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