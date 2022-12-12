- Прасковья Дементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1666 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1666 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1671 ст.
Сын: Лысов Иван Ильич
Отец ребёнка: Лысов Илья Кузьмич
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1673 ст.
Сын: Лысов Леонтей Ильич
Отец ребёнка: Лысов Илья Кузьмич
Бракосочетание
До 1678 ст.
Муж: Лысов Илья Кузьмич
Рождение ребёнка
Вычислено 1714 ст.
Сын: Лысов Пётр Ильич
Отец ребёнка: Лысов Илья Кузьмич
Рождение ребёнка
Вычислено 1715 ст.
Сын: Лысов Леонтей' Ильич
Отец ребёнка: Лысов Илья Кузьмич
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
?.06.1716 ст.
Сын: Лысов Иван' Ильич
Отец ребёнка: Лысов Илья Кузьмич
Смерть
Неизвестно