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ГлавнаяЛюди- Прасковья Дементьевна

- Прасковья Дементьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1666 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1646 г.р.

Дети

Вычислено 1671 г.р.
Вычислено 1673 г.р.
Вычислено 1714 г.р.
Вычислено 1715 г.р.
1716 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1666 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1671 ст.

Сын: Лысов Иван Ильич

Отец ребёнка: Лысов Илья Кузьмич

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1673 ст.

Сын: Лысов Леонтей Ильич

Отец ребёнка: Лысов Илья Кузьмич

Леонтьевская, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
До 1678 ст.

Муж: Лысов Илья Кузьмич

Рождение ребёнка
Вычислено 1714 ст.

Сын: Лысов Пётр Ильич

Отец ребёнка: Лысов Илья Кузьмич

Леонтьевская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1715 ст.

Сын: Лысов Леонтей' Ильич

Отец ребёнка: Лысов Илья Кузьмич

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
?.06.1716 ст.

Сын: Лысов Иван' Ильич

Отец ребёнка: Лысов Илья Кузьмич

Леонтьевская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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