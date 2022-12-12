Лысов Иван Ильич
Место рожденияд. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Дата рожденияВычислено 1671 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Вычислено 1671 ст.
Отец: Лысов Илья Кузьмич
Мать: - Прасковья Дементьевна
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
1714 ст.
Мать ребёнка: - Марья Патрикеевна
Тырышкинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно