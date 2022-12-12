Лысов Иван Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛысов Иван Ильич

Лысов Иван Ильич

avatar

Место рождения

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)

Дата рождения

Вычислено 1671 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1646 г.р.

Мать

Вычислено 1666 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1671 ст.

Отец: Лысов Илья Кузьмич

Мать: - Прасковья Дементьевна

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
1714 ст.

Сын: Лысов Емельян Иванович

Мать ребёнка: - Марья Патрикеевна

Тырышкинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close