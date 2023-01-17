Балезина Стефанида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1737 ст.
Отец ребёнка: Лысов Леонтей' Ильич
Рождение ребёнка
Вычислено 1742 ст.
Дочь: Лысова Софья Леонтьевна
Отец ребёнка: Лысов Леонтей' Ильич
Рождение ребёнка
Вычислено 1749 ст.
Отец ребёнка: Лысов Леонтей' Ильич
Рождение ребёнка
Вычислено 1753 ст.
Отец ребёнка: Лысов Леонтей' Ильич
Рождение ребёнка
Вычислено 1762 ст.
Отец ребёнка: Лысов Леонтей' Ильич
Смерть
Неизвестно