Балезина Стефанида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балезина Стефанида Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1737 г.р.
Вычислено 1742 г.р.
Вычислено 1749 г.р.
Вычислено 1753 г.р.
Вычислено 1762 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1737 ст.

Сын: Лысов Василий Леонтьевич

Отец ребёнка: Лысов Леонтей' Ильич

Николы Быстрицкого, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1742 ст.

Дочь: Лысова Софья Леонтьевна

Отец ребёнка: Лысов Леонтей' Ильич

Николы Быстрицкого, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1749 ст.

Сын: Лысов Яков Леонтьевич

Отец ребёнка: Лысов Леонтей' Ильич

Николы Быстрицкого, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1753 ст.

Сын: Лысов Пётр Леонтьевич

Отец ребёнка: Лысов Леонтей' Ильич

Николы Быстрицкого, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1762 ст.

Сын: Лысов Варлаам Леонтьевич

Отец ребёнка: Лысов Леонтей' Ильич

Николы Быстрицкого, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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