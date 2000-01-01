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Лысов Алексей Кузьмич

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Место рождения

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)

Дата рождения

Вычислено 1636 ст.

Дата смерти

До 1678 ст.

Пол

Мужской

Отец

До 1618 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1650 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1636 ст.

Отец: Лысов Кузьма Иович

Мать: не указана

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1650 ст.

Сын: Лысов Фёдор Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Смерть
До 1678 ст.
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