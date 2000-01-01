Лысов Иов Данилович
Место рожденияд. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Дата рождения1581 ст.
Дата смерти1634 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Место
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Рождение
1581 ст.
Отец: Лысов Даниил Иванович
Мать: - Анастасия -
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Бракосочетание
Между 1599 и 1606
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1606 ст.
Сын: Лысов Андрей Иович
Мать ребёнка: не указана
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
До 1618 ст.
Сын: Лысов Кузьма Иович
Мать ребёнка: не указана
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
До 1628 ст.
Сын: Лысов Антипа Иович
Мать ребёнка: не указана
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Смерть
1634 ст.