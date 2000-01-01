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Лысов Иов Данилович

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Место рождения

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)

Дата рождения

1581 ст.

Дата смерти

1634 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1581 ст.

Отец: Лысов Даниил Иванович

Мать: - Анастасия -

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Бракосочетание
Между 1599 и 1606

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1606 ст.

Сын: Лысов Андрей Иович

Мать ребёнка: не указана

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
До 1618 ст.

Сын: Лысов Кузьма Иович

Мать ребёнка: не указана

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
До 1628 ст.

Сын: Лысов Антипа Иович

Мать ребёнка: не указана

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Смерть
1634 ст.
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