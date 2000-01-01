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Лысов Антипа Иович

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Место рождения

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)

Дата рождения

До 1628 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1581 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1628 ст.

Отец: Лысов Иов Данилович

Мать: не указана

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
1646 ст.

Сын: Лысов Иван Антипович

Мать ребёнка: не указана

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Бракосочетание
До 1646 ст.

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1662 ст.

Сын: Лысов Никифор Антипович

Мать ребёнка: не указана

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1669 ст.

Сын: Лысов Кузьма Антипович

Мать ребёнка: не указана

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лысов Никита Антипович

Мать ребёнка: не указана

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Смерть
Неизвестно
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