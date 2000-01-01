- Анастасия -
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1615 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1574 и 1581
Рождение ребёнка
1581 ст.
Сын: Лысов Иов Данилович
Отец ребёнка: Лысов Даниил Иванович
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лысов Даниил Иванович
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лысов Даниил Иванович
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Смерть
1615 ст.