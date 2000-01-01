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- Анастасия -

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1615 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1574 и 1581

Муж: Лысов Даниил Иванович

Рождение ребёнка
1581 ст.

Сын: Лысов Иов Данилович

Отец ребёнка: Лысов Даниил Иванович

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лысов Дмитрий Данилович

Отец ребёнка: Лысов Даниил Иванович

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лысов Терентий Данилович

Отец ребёнка: Лысов Даниил Иванович

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Смерть
1615 ст.
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