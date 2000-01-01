Лысов Андрей Иович
Место рожденияд. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Дата рождения1606 ст.
Дата смерти1659 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1606 ст.
Отец: Лысов Иов Данилович
Мать: не указана
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Бракосочетание
Между 1624 и 1631
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Около 1631 ст.
Сын: Лысов Пётр Андреевич
Мать ребёнка: не указана
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Смерть
1659 ст.