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Лысов Андрей Иович

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Место рождения

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)

Дата рождения

1606 ст.

Дата смерти

1659 ст.

Пол

Мужской

Отец

1581 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1606 ст.

Отец: Лысов Иов Данилович

Мать: не указана

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Бракосочетание
Между 1624 и 1631

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Около 1631 ст.

Сын: Лысов Пётр Андреевич

Мать ребёнка: не указана

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Смерть
1659 ст.
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