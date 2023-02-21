Лысов Пётр Андреевич
Место рожденияд. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Дата рожденияОколо 1631 ст.
Дата смертиПосле 25.08.1680
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Рождение
Около 1631 ст.
Отец: Лысов Андрей Иович
Мать: не указана
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Бракосочетание
Между 1649 и 1656
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1652 ст.
Сын: Лысов Иван Петрович
Мать ребёнка: не указана
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1660 ст.
Мать ребёнка: не указана
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1668 ст.
Мать ребёнка: не указана
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Между 1673 и 1671 ст.
Мать ребёнка: не указана
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Смерть
После 25.08.1680