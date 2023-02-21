Лысов Пётр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛысов Пётр Андреевич

Лысов Пётр Андреевич

Место рождения

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)

Дата рождения

Около 1631 ст.

Дата смерти

После 25.08.1680

Пол

Мужской

Отец

1606 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1631 ст.

Отец: Лысов Андрей Иович

Мать: не указана

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Бракосочетание
Между 1649 и 1656

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1652 ст.

Сын: Лысов Иван Петрович

Мать ребёнка: не указана

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1660 ст.

Сын: Лысов Григорий Петрович

Мать ребёнка: не указана

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1668 ст.

Сын: Лысов Григорий' Петрович

Мать ребёнка: не указана

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Между 1673 и 1671 ст.

Сын: Лысов Андрей Петрович

Мать ребёнка: не указана

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Смерть
После 25.08.1680