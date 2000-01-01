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Лысов Андрей Петрович

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Место рождения

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)

Дата рождения

Между 1673 и 1671 ст.

Дата смерти

Около 1740 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1631 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Между 1690 и 1691 г.р.
Вычислено 1693 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1673 и 1671 ст.

Отец: Лысов Пётр Андреевич

Мать: не указана

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Между 1690 и 1691 ст.

Сын: Лысов Мартын Андреевич

Мать ребёнка: - Меланья Лаврентьевна

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1693 ст.

Сын: Лысов Яков Андреевич

Мать ребёнка: - Меланья Лаврентьевна

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Смерть
Около 1740 ст.
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