Лысов Андрей Петрович
Место рожденияд. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Дата рожденияМежду 1673 и 1671 ст.
Дата смертиОколо 1740 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Между 1673 и 1671 ст.
Отец: Лысов Пётр Андреевич
Мать: не указана
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Между 1690 и 1691 ст.
Мать ребёнка: - Меланья Лаврентьевна
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1693 ст.
Сын: Лысов Яков Андреевич
Мать ребёнка: - Меланья Лаврентьевна
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Смерть
Около 1740 ст.