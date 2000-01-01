- Меланья Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1670 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1670 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1690 и 1691 ст.
Отец ребёнка: Лысов Андрей Петрович
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1693 ст.
Сын: Лысов Яков Андреевич
Отец ребёнка: Лысов Андрей Петрович
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Смерть
Неизвестно