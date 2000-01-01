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- Меланья Лаврентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1670 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Между 1690 и 1691 г.р.
Вычислено 1693 г.р.

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1670 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1690 и 1691 ст.

Сын: Лысов Мартын Андреевич

Отец ребёнка: Лысов Андрей Петрович

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1693 ст.

Сын: Лысов Яков Андреевич

Отец ребёнка: Лысов Андрей Петрович

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Смерть
Неизвестно
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