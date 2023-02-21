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Лысов Яков Андреевич

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Место рождения

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)

Дата рождения

Вычислено 1693 ст.

Дата смерти

Около 1739 ст.

Пол

Мужской

Отец

Между 1673 и 1671 г.р.

Мать

Вычислено 1670 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1693 ст.

Отец: Лысов Андрей Петрович

Мать: - Меланья Лаврентьевна

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1727 ст.

Сын: Лысов Прокопий Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Смерть
Около 1739 ст.
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