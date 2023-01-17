Лысов Иван Петрович
Место рожденияд. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Дата рождения1652 ст.
Дата смерти1705 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1652 ст.
Отец: Лысов Пётр Андреевич
Мать: не указана
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Бракосочетание
Между 1670 и 1677 ст.
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1674 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1679 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1684 ст.
Сын: Лысов Игнат Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1689 ст.
Сын: Лысов Иван Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1705 ст.