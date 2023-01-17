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Лысов Иван Петрович

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Место рождения

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)

Дата рождения

1652 ст.

Дата смерти

1705 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1631 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Вычислено 1674 г.р.
Вычислено 1679 г.р.
Вычислено 1684 г.р.
Вычислено 1689 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1652 ст.

Отец: Лысов Пётр Андреевич

Мать: не указана

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Бракосочетание
Между 1670 и 1677 ст.

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1674 ст.

Сын: Лысов Гавриил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1679 ст.

Сын: Лысов Алексей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1684 ст.

Сын: Лысов Игнат Иванович

Мать ребёнка: не указана

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1689 ст.

Сын: Лысов Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
1705 ст.
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