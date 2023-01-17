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Лысов Иван Иванович

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Место рождения

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1689 ст.

Дата смерти

Около 1760 ст.

Пол

Мужской

Отец

1652 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1723 г.р.
Вычислено 1738 г.р.
Вычислено 1740 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1689 ст.

Отец: Лысов Иван Петрович

Мать: не указана

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1723 ст.

Сын: Лысов Пётр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1738 ст.

Дочь: Лысова Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1740 ст.

Дочь: Лысова Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Около 1760 ст.
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