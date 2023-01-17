Лысов Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1689 ст.
Дата смертиОколо 1760 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1689 ст.
Отец: Лысов Иван Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1723 ст.
Сын: Лысов Пётр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1738 ст.
Дочь: Лысова Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1740 ст.
Дочь: Лысова Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1760 ст.