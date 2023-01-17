Лысов Пётр Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1723 ст.
Дата смертиОколо 1760 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1723 ст.
Отец: Лысов Иван Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1746 ст.
Сын: Лысов Игнат Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1749 ст.
Сын: Лысов Иван Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1755 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1760 ст.