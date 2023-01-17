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Лысов Пётр Иванович

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Место рождения

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1723 ст.

Дата смерти

Около 1760 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1689 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1746 г.р.
Вычислено 1749 г.р.
Вычислено 1755 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1723 ст.

Отец: Лысов Иван Иванович

Мать: не указана

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1746 ст.

Сын: Лысов Игнат Петрович

Мать ребёнка: не указана

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1749 ст.

Сын: Лысов Иван Петрович

Мать ребёнка: не указана

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1755 ст.

Сын: Лысов Тимофей Петрович

Мать ребёнка: не указана

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Около 1760 ст.
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