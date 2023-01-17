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Лысов Иван Петрович

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Место рождения

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1749 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1723 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1780 г.р.
Вычислено 1781 г.р.
Вычислено 1784 г.р.
Вычислено 1788 г.р.
Вычислено 1793 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1749 ст.

Отец: Лысов Пётр Иванович

Мать: не указана

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1780 ст.

Дочь: Лысова Дарья Ивановна

Мать ребёнка: - Анна Ивановна

д. Кокоринская (Быстрицкая волость)
Рождение ребёнка
Вычислено ?.10.1781 ст.

Дочь: Лысова Гликерья Ивановна

Мать ребёнка: - Анна Ивановна

д. Кокоринская (Быстрицкая волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1784 ст.

Сын: Лысов Назар Иванович

Мать ребёнка: - Анна Ивановна

д. Кокоринская (Быстрицкая волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1788 ст.

Сын: Лысов Ефим Иванович

Мать ребёнка: - Анна Ивановна

д. Кокоринская (Быстрицкая волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1793 ст.

Сын: Лысов Фёдор Иванович

Мать ребёнка: - Анна Ивановна

д. Кокоринская (Быстрицкая волость)
Смерть
Неизвестно
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