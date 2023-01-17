Лысов Иван Петрович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1749 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1749 ст.
Отец: Лысов Пётр Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1780 ст.
Дочь: Лысова Дарья Ивановна
Мать ребёнка: - Анна Ивановна
д. Кокоринская (Быстрицкая волость)
Рождение ребёнка
Вычислено ?.10.1781 ст.
Дочь: Лысова Гликерья Ивановна
Мать ребёнка: - Анна Ивановна
д. Кокоринская (Быстрицкая волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1784 ст.
Сын: Лысов Назар Иванович
Мать ребёнка: - Анна Ивановна
д. Кокоринская (Быстрицкая волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1788 ст.
Сын: Лысов Ефим Иванович
Мать ребёнка: - Анна Ивановна
д. Кокоринская (Быстрицкая волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1793 ст.
Сын: Лысов Фёдор Иванович
Мать ребёнка: - Анна Ивановна
д. Кокоринская (Быстрицкая волость)
Смерть
Неизвестно