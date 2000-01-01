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- Анна Ивановна

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Место рождения

д. Кокоринская (Быстрицкая волость)

Дата рождения

Вычислено 1760 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1780 г.р.
Вычислено 1781 г.р.
Вычислено 1784 г.р.
Вычислено 1788 г.р.
Вычислено 1793 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1760 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Кокоринская (Быстрицкая волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1780 ст.

Дочь: Лысова Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Лысов Иван Петрович

д. Кокоринская (Быстрицкая волость)
Рождение ребёнка
Вычислено ?.10.1781 ст.

Дочь: Лысова Гликерья Ивановна

Отец ребёнка: Лысов Иван Петрович

д. Кокоринская (Быстрицкая волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1784 ст.

Сын: Лысов Назар Иванович

Отец ребёнка: Лысов Иван Петрович

д. Кокоринская (Быстрицкая волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1788 ст.

Сын: Лысов Ефим Иванович

Отец ребёнка: Лысов Иван Петрович

д. Кокоринская (Быстрицкая волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1793 ст.

Сын: Лысов Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Лысов Иван Петрович

д. Кокоринская (Быстрицкая волость)
Смерть
Неизвестно
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