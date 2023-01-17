Лысов Тимофей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысов Тимофей Петрович

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Место рождения

Михайловской

Дата рождения

Вычислено 1755 ст.

Дата смерти

Около 1787 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1723 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1755 ст.

Отец: Лысов Пётр Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1780 ст.

Сын: Лысов Иуда Тимофеевич

Мать ребёнка: - Феврония Анисина

Рождение ребёнка
Вычислено 1781 ст.

Дочь: Лысова Парасковья Тимофеевна

Мать ребёнка: - Феврония Анисина

Смерть
Около 1787 ст.
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