Лысов Тимофей Петрович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1755 ст.
Дата смертиОколо 1787 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1755 ст.
Отец: Лысов Пётр Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1780 ст.
Мать ребёнка: - Феврония Анисина
Рождение ребёнка
Вычислено 1781 ст.
Дочь: Лысова Парасковья Тимофеевна
Мать ребёнка: - Феврония Анисина
Смерть
Около 1787 ст.