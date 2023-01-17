- Феврония Анисина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди- Феврония Анисина

- Феврония Анисина

avatar

Место рождения

Спас-Талица, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1757 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1757 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Спас-Талица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1780 ст.

Сын: Лысов Иуда Тимофеевич

Отец ребёнка: Лысов Тимофей Петрович

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1781 ст.

Дочь: Лысова Парасковья Тимофеевна

Отец ребёнка: Лысов Тимофей Петрович

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close