- Феврония Анисина
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1757 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1757 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1780 ст.
Отец ребёнка: Лысов Тимофей Петрович
Рождение ребёнка
Вычислено 1781 ст.
Дочь: Лысова Парасковья Тимофеевна
Отец ребёнка: Лысов Тимофей Петрович
Смерть
Неизвестно