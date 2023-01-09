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Бобров Иван Тихонович

Место рождения

Серпухов, Серпухов, Московская область

Дата рождения

1791

Дата смерти

1858

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Бобров Тихон Михайлович

Мать: (Боброва) Агриппина Алексеева

Серпухов, Серпухов, Московская область
Бракосочетание
1811

Жена: Боброва (Щенкова) Анна Петрова

Рождение ребёнка
1815

Сын: Бобров Тихон Иванович

Мать ребёнка: Боброва (Щенкова) Анна Петрова

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Бобров) Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: Боброва (Щенкова) Анна Петрова

Рождение ребёнка
1820

Сын: Бобров Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Боброва (Щенкова) Анна Петрова

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Бобров Петр Иванович

Мать ребёнка: Боброва (Щенкова) Анна Петрова

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Бобров Николай Иванович

Мать ребёнка: Боброва (Щенкова) Анна Петрова

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Бобров Иван Иванович

Мать ребёнка: Боброва (Щенкова) Анна Петрова

Рождение ребёнка
1828

Сын: Бобров Иван Иванович

Мать ребёнка: Боброва (Щенкова) Анна Петрова

Смерть
1858

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