Бобров Иван Тихонович
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смерти1858
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Бракосочетание
1811
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Боброва (Щенкова) Анна Петрова
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Бобров) Авдотья Ивановна
Мать ребёнка: Боброва (Щенкова) Анна Петрова
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Боброва (Щенкова) Анна Петрова
Рождение ребёнка
1822
Сын: Бобров Петр Иванович
Мать ребёнка: Боброва (Щенкова) Анна Петрова
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Боброва (Щенкова) Анна Петрова
Рождение ребёнка
1828
Сын: Бобров Иван Иванович
Мать ребёнка: Боброва (Щенкова) Анна Петрова
Рождение ребёнка
1828
Сын: Бобров Иван Иванович
Мать ребёнка: Боброва (Щенкова) Анна Петрова
Смерть
1858