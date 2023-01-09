Боброва (Щенкова) Анна Петрова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1811
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Бобров Иван Тихонович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Бобров) Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Бобров Иван Тихонович
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Бобров Иван Тихонович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Бобров Петр Иванович
Отец ребёнка: Бобров Иван Тихонович
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Бобров Иван Тихонович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Бобров Иван Иванович
Отец ребёнка: Бобров Иван Тихонович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Бобров Иван Иванович
Отец ребёнка: Бобров Иван Тихонович
Смерть
После 1873