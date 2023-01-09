Боброва (Щенкова) Анна Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боброва (Щенкова) Анна Петрова

Место рождения

Серпухов, Серпухов, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1873

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Серпухов, Серпухов, Московская область
Бракосочетание
1811

Муж: Бобров Иван Тихонович

Рождение ребёнка
1815

Сын: Бобров Тихон Иванович

Отец ребёнка: Бобров Иван Тихонович

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Бобров) Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Бобров Иван Тихонович

Рождение ребёнка
1820

Сын: Бобров Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Бобров Иван Тихонович

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Бобров Петр Иванович

Отец ребёнка: Бобров Иван Тихонович

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Бобров Николай Иванович

Отец ребёнка: Бобров Иван Тихонович

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Бобров Иван Иванович

Отец ребёнка: Бобров Иван Тихонович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Бобров Иван Иванович

Отец ребёнка: Бобров Иван Тихонович

Смерть
После 1873

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