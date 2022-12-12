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Бобров Тихон Иванович

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Место рождения

Серпухов, Серпухов, Московская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Бобров Иван Тихонович

Мать: Боброва Анна Петрова

Серпухов, Серпухов, Московская область
Бракосочетание
06.11.1855

Жена: Боброва Варвара Алексеева

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Зинаида Тихоновна

Мать ребёнка: Боброва Варвара Алексеева

Рождение ребёнка
1857

Сын: Бобров Иван Тихонович

Мать ребёнка: Боброва Варвара Алексеева

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Бобров Алексей Тихонович

Мать ребёнка: Боброва Варвара Алексеева

Рождение ребёнка
1862

Сын: Бобров Николай Тихонович

Мать ребёнка: Боброва Варвара Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боброва Ольга Михайловна

Смерть
Неизвестно
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