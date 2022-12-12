Бобров Тихон Иванович
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Бобров Иван Тихонович
Мать: Боброва Анна Петрова
Бракосочетание
06.11.1855
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Зинаида Тихоновна
Мать ребёнка: Боброва Варвара Алексеева
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Боброва Варвара Алексеева
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: Боброва Варвара Алексеева
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: Боброва Варвара Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боброва Ольга Михайловна
Смерть
Неизвестно