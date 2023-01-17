Боброва (Михайлова) Варвара Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоброва (Михайлова) Варвара Алексеева

Боброва (Михайлова) Варвара Алексеева

avatar

Место рождения

Россия, Рязанская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Рязанская область
Бракосочетание
06.11.1855

Муж: Бобров Тихон Иванович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Зинаида Тихоновна

Отец ребёнка: Бобров Тихон Иванович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Бобров Иван Тихонович

Отец ребёнка: Бобров Тихон Иванович

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Бобров Алексей Тихонович

Отец ребёнка: Бобров Тихон Иванович

Рождение ребёнка
1862

Сын: Бобров Николай Тихонович

Отец ребёнка: Бобров Тихон Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close