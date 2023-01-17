Боброва (Михайлова) Варвара Алексеева
Место рожденияРоссия, Рязанская область
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, Рязанская область
Бракосочетание
06.11.1855
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Зинаида Тихоновна
Отец ребёнка: Бобров Тихон Иванович
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Бобров Тихон Иванович
Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Бобров Тихон Иванович
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Бобров Тихон Иванович
Смерть
Неизвестно