Бобров Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смерти1900
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Бобров Иван Тихонович
Мать: Боброва Анна Петрова
Бракосочетание
1844
Жена: Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Бобров Иван Петрович
Мать ребёнка: Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Бобров Александр Петрович
Мать ребёнка: Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Любовь Васильевна
Бракосочетание
25.01.1860
Жена: Елена Павловна
Смерть
1900