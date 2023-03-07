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Бобров Петр Иванович

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Место рождения

Серпухов, Серпухов, Московская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

1900

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Бобров Иван Тихонович

Мать: Боброва Анна Петрова

Серпухов, Серпухов, Московская область
Бракосочетание
1844

Жена: Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Бобров Иван Петрович

Мать ребёнка: Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Бобров Митрофан Петрович

Мать ребёнка: Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Бобров Александр Петрович

Мать ребёнка: Любовь Васильевна

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Бобров Владимир Петрович

Мать ребёнка: Любовь Васильевна

Бракосочетание
25.01.1860

Жена: Елена Павловна

Смерть
1900
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