(Костякова) Любовь Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Костякова) Любовь Васильевна

(Костякова) Любовь Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

1860

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Бобров Иван Петрович

Отец ребёнка: Бобров Петр Иванович

Бракосочетание
1844

Муж: Бобров Петр Иванович

Рождение ребёнка
1852

Сын: Бобров Митрофан Петрович

Отец ребёнка: Бобров Петр Иванович

Рождение ребёнка
1854

Сын: Бобров Александр Петрович

Отец ребёнка: Бобров Петр Иванович

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Бобров Владимир Петрович

Отец ребёнка: Бобров Петр Иванович

Смерть
1860
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close