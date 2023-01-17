(Костякова) Любовь Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смерти1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Сын: Бобров Иван Петрович
Отец ребёнка: Бобров Петр Иванович
Бракосочетание
1844
Муж: Бобров Петр Иванович
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Бобров Петр Иванович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Бобров Александр Петрович
Отец ребёнка: Бобров Петр Иванович
Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Бобров Петр Иванович
Смерть
1860