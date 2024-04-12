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Львов-Угаров Николай Сергеевич

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

21.04.1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1883 ст.

Отец: Львов Сергей Николаевич

Мать: Львова Наталья Ардалионовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Мещанского сословия.
Бракосочетание
07.02.1905 ст.

Жена: Львова Клавдия Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Параскево-Пятницкая церковь. Поручители по жениху - Вологодский мещанин Петр Илиодоров Шахов, Ярославский мещанин Константин Иванов Гусев и крестьянин Николай Григорьев Воробьев; по невесте - Вологодс... Показать все
Место жительства
1917
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Гостинодворская, 6.
Смерть
Неизвестно
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