Львов-Угаров Николай Сергеевич
Место рождения
Дата рождения21.04.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1883 ст.
Мещанского сословия.
Бракосочетание
07.02.1905 ст.
Параскево-Пятницкая церковь. Поручители по жениху - Вологодский мещанин Петр Илиодоров Шахов, Ярославский мещанин Константин Иванов Гусев и крестьянин Николай Григорьев Воробьев; по невесте - Вологодс... Показать все
Место жительства
1917
Гостинодворская, 6.
Смерть
Неизвестно