Львов (Угаров) Сергей Николаевич
Место рождения
Дата рождения18.03.1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1859 ст.
Рождение ребёнка
21.04.1883 ст.
Сын: Львов-Угаров Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Львова Наталья Ардалионовна
Мещанского сословия.
Рождение ребёнка
07.10.1886 ст.
Дочь: Шахова Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Львова Наталья Ардалионовна
Мещанская дочь.
Место жительства
1917
Большая Благовещенская, 37.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно