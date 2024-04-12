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Львов (Угаров) Сергей Николаевич

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

18.03.1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1859 ст.

Отец: Львов Николай Дмитриевич

Мать: Львова Екатерина Павловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.04.1883 ст.

Сын: Львов-Угаров Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Львова Наталья Ардалионовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Мещанского сословия.
Рождение ребёнка
07.10.1886 ст.

Дочь: Шахова Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Львова Наталья Ардалионовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Мещанская дочь.
Место жительства
1917
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Большая Благовещенская, 37.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Львова Наталья Ардалионовна

Смерть
Неизвестно
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