Львова (Ефимова) Наталья Ардалионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Львова (Ефимова) Наталья Ардалионовна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Ефимов Ардалион Ефимович

Мать: Ефимова Елизавета Герасимовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.04.1883 ст.

Сын: Львов-Угаров Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Львов Сергей Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Мещанского сословия.
Рождение ребёнка
07.10.1886 ст.

Дочь: Шахова Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Львов Сергей Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Мещанская дочь.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Львов Сергей Николаевич

Смерть
Неизвестно
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