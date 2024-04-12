Львова (Ефимова) Наталья Ардалионовна
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Рождение ребёнка
21.04.1883 ст.
Сын: Львов-Угаров Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Львов Сергей Николаевич
Мещанского сословия.
Рождение ребёнка
07.10.1886 ст.
Дочь: Шахова Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Львов Сергей Николаевич
Мещанская дочь.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно