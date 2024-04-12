Львова (Долгова) Клавдия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Львова (Долгова) Клавдия Васильевна

Место рождения

Труфаново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Долгов Василий Васильевич

Мать: Долгова Текуса Васильевна

Труфаново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Дочь крестьянина Вологодского уезда, Семенковской волости, деревни Труфанова, Василия Васильева Долгова.
Бракосочетание
07.02.1905 ст.

Муж: Львов-Угаров Николай Сергеевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Параскево-Пятницкая церковь. Поручители по жениху - Вологодский мещанин Петр Илиодоров Шахов, Ярославский мещанин Константин Иванов Гусев и крестьянин Николай Григорьев Воробьев; по невесте - Вологодс... Показать все
Место жительства
1917
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Гостинодворская, 6.
Смерть
Неизвестно
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