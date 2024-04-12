Львова (Долгова) Клавдия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Дочь крестьянина Вологодского уезда, Семенковской волости, деревни Труфанова, Василия Васильева Долгова.
Бракосочетание
07.02.1905 ст.
Параскево-Пятницкая церковь. Поручители по жениху - Вологодский мещанин Петр Илиодоров Шахов, Ярославский мещанин Константин Иванов Гусев и крестьянин Николай Григорьев Воробьев; по невесте - Вологодс... Показать все
Место жительства
1917
Гостинодворская, 6.
Смерть
Неизвестно