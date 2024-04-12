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Долгова Текуса Васильевна

Место рождения

Труфаново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Труфаново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1873

Муж: Долгов Василий Васильевич

Труфаново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Долгов Константин Васильевич

Отец ребёнка: Долгов Василий Васильевич

Труфаново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Долгова Калерия Васильевна

Отец ребёнка: Долгов Василий Васильевич

Труфаново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Долгов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Долгов Василий Васильевич

Труфаново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Львова Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Долгов Василий Васильевич

Труфаново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Дочь крестьянина Вологодского уезда, Семенковской волости, деревни Труфанова, Василия Васильева Долгова.
Рождение ребёнка
1888

Сын: Долгов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Долгов Василий Васильевич

Труфаново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Долгов Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Долгов Василий Васильевич

Труфаново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Долгов Леонид Васильевич

Отец ребёнка: Долгов Василий Васильевич

Труфаново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Долгова Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Долгов Василий Васильевич

Труфаново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Долгов Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Долгов Василий Васильевич

Труфаново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
1917
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Гостинодворская, 6.
Смерть
Неизвестно
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