Долгова Текуса Васильевна
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Бракосочетание
Около 1873
Рождение ребёнка
1875
Сын: Долгов Константин Васильевич
Отец ребёнка: Долгов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Долгова Калерия Васильевна
Отец ребёнка: Долгов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1884
Сын: Долгов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Долгов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Львова Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Долгов Василий Васильевич
Дочь крестьянина Вологодского уезда, Семенковской волости, деревни Труфанова, Василия Васильева Долгова.
Рождение ребёнка
1888
Сын: Долгов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Долгов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1891
Сын: Долгов Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Долгов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Долгов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Долгова Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Долгов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1897
Сын: Долгов Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Долгов Василий Васильевич
Место жительства
1917
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Гостинодворская, 6.
Смерть
Неизвестно