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Долгов Константин Васильевич

Место рождения

Труфаново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Около 1933

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Долгов Василий Васильевич

Мать: Долгова Текуса Васильевна

Труфаново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Долгова Нина Константиновна

Мать ребёнка: Долгова Евгения Константиновна

Труфаново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Долгов Василий Константинович

Мать ребёнка: Долгова Евгения Константиновна

Труфаново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Долгова Серафима Константиновна

Мать ребёнка: Долгова Евгения Константиновна

Труфаново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Долгов Николай Константинович

Мать ребёнка: Долгова Евгения Константиновна

Труфаново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Долгов Анатолий Константинович

Мать ребёнка: Долгова Евгения Константиновна

Труфаново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Долгов Дмитрий Константинович

Мать ребёнка: Долгова Евгения Константиновна

Труфаново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.03.1916 ст.

Сын: Долгов Владимир Константинович

Мать ребёнка: Долгова Евгения Константиновна

Труфаново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
В метриках Николаевской Валушинской церкви за 1916 год отсутствует. Уже переехали в Вологду?
Место жительства
1917
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Кобылкинская, 13.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгова Евгения Константиновна

Работа или профессия
Неизвестно
Печник.
Смерть
Около 1933
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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