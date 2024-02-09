Долгов Константин Васильевич
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиОколо 1933
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Долгова Нина Константиновна
Мать ребёнка: Долгова Евгения Константиновна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Долгов Василий Константинович
Мать ребёнка: Долгова Евгения Константиновна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Долгова Серафима Константиновна
Мать ребёнка: Долгова Евгения Константиновна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Долгов Николай Константинович
Мать ребёнка: Долгова Евгения Константиновна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Долгов Анатолий Константинович
Мать ребёнка: Долгова Евгения Константиновна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Долгов Дмитрий Константинович
Мать ребёнка: Долгова Евгения Константиновна
Рождение ребёнка
25.03.1916 ст.
Сын: Долгов Владимир Константинович
Мать ребёнка: Долгова Евгения Константиновна
В метриках Николаевской Валушинской церкви за 1916 год отсутствует. Уже переехали в Вологду?
Место жительства
1917
Кобылкинская, 13.
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Печник.
Смерть
Около 1933