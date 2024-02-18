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Толстой Сергей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1771

Дата смерти

06.03.1823

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1771

Отец: Толстой Василий Иванович

Мать: Толстая (Майкова) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
05.01.1797

Сын: Толстой Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Толстая (Долгорукова) Елена Петровна

Рождение ребёнка
27.03.1800

Дочь: Панина (Толстая) Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Толстая (Долгорукова) Елена Петровна

Бракосочетание
1802

Жена: Толстая (Долгорукова) Елена Петровна

Рождение ребёнка
10.05.1806

Сын: Толстой Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Толстая (Долгорукова) Елена Петровна

Старое Курбатово, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
06.03.1823

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