Толстой Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1771
Дата смерти06.03.1823
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1771
Рождение ребёнка
05.01.1797
Сын: Толстой Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Толстая (Долгорукова) Елена Петровна
Рождение ребёнка
27.03.1800
Дочь: Панина (Толстая) Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Толстая (Долгорукова) Елена Петровна
Бракосочетание
1802
Рождение ребёнка
10.05.1806
Сын: Толстой Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Толстая (Долгорукова) Елена Петровна
Старое Курбатово, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
06.03.1823