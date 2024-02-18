Толстая (Долгорукова) Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстая (Долгорукова) Елена Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1774

Дата смерти

22.02.1823

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1797

Сын: Толстой Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Толстой Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
27.03.1800

Дочь: Панина (Толстая) Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Толстой Сергей Васильевич

Бракосочетание
1802

Муж: Толстой Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
10.05.1806

Сын: Толстой Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Толстой Сергей Васильевич

Старое Курбатово, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
22.02.1823

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