Толстая (Долгорукова) Елена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1774
Дата смерти22.02.1823
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1797
Сын: Толстой Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Толстой Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
27.03.1800
Дочь: Панина (Толстая) Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Толстой Сергей Васильевич
Бракосочетание
1802
Рождение ребёнка
10.05.1806
Сын: Толстой Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Толстой Сергей Васильевич
Старое Курбатово, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
22.02.1823