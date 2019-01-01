село Старое Курбатово, Милославский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Старое Курбатово

Милославский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Скопинский уезд
3129Курбатово, с. вл.при рч. Полатебне.2424106508521Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Скопинский уезд
С. Федоровское, Курботово с Д. Сергиевкою и Андреевкою36Арк. Кочубей68985171

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Скопинский уезд, Курбатовская волость
1197. Курбатово (Федоровское, Сандыри), село бывшее владельческое, при речке Полотебне, дворов 67, жителей 633, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Рязанская губерния, Скопинский уезд, Курбатовская волость
село Курбатово216210640221394505148269877сведений нет

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Скопинский уезд, Курбатовская волость
Курбатово, Федоровское тож соло8193при реке Полотебне158681698137911630волостн. правл.Цер. кам., шк., квартира уряд., волост. правление
При с. Курбатове ус. кн. Гагариной8194при реке Полотебне40266611630КурбатовоВод. мел., винокур зав.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Милославский район
329444Старое Курбатовосело53°35'с.ш.39°34'в.д.N-37-092

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Милославский муниципальный район, Большеподовечинское сельское поселение
61615412116с Старое Курбатовосело

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