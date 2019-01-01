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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3129Курбатово, с. вл.при рч. Полатебне.2424106508521Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
С. Федоровское, Курботово с Д. Сергиевкою и Андреевкою36Арк. Кочубей68985171
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1197. Курбатово (Федоровское, Сандыри), село бывшее владельческое, при речке Полотебне, дворов 67, жителей 633, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Курбатово216210640221394505148269877сведений нет
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Курбатово, Федоровское тож соло8193при реке Полотебне158681698137911630—волостн. правл.Цер. кам., шк., квартира уряд., волост. правление
При с. Курбатове ус. кн. Гагариной8194при реке Полотебне—40266611630—КурбатовоВод. мел., винокур зав.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
329444Старое Курбатовосело53°35'с.ш.39°34'в.д.N-37-092
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61615412116с Старое Курбатовосело