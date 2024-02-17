Толстой Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1743
Дата смерти23.03.1806
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1743
Рождение ребёнка
18.06.1757
Дочь: Фонвизина Мария Васильевна
Мать ребёнка: Толстая Александра Ивановна
Звенигород, Звенигород, Московская область
Рождение ребёнка
23.05.1762
Дочь: Евлашева Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Толстая Александра Ивановна
Рождение ребёнка
21.04.1766
Дочь: Козлова Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Толстая Александра Ивановна
Рождение ребёнка
16.10.1771
Сын: Толстой Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Толстая Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Хованская Елена Васильевна
Мать ребёнка: Толстая Александра Ивановна
Смерть
23.03.1806
Бракосочетание
28.01.1812