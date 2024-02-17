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Толстой Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1743

Дата смерти

23.03.1806

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1743

Отец: Толстой Иван Васильевич

Мать: Толстая Аграфена Фёдоровна

Рождение ребёнка
18.06.1757

Дочь: Фонвизина Мария Васильевна

Мать ребёнка: Толстая Александра Ивановна

Звенигород, Звенигород, Московская область
Рождение ребёнка
23.05.1762

Дочь: Евлашева Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Толстая Александра Ивановна

Рождение ребёнка
21.04.1766

Дочь: Козлова Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Толстая Александра Ивановна

Рождение ребёнка
16.10.1771

Сын: Толстой Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Толстая Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Хованская Елена Васильевна

Мать ребёнка: Толстая Александра Ивановна

Смерть
23.03.1806
Бракосочетание
28.01.1812

Жена: Толстая Александра Ивановна

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