Толстой Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1690
Дата смерти13.06.1737
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690
Рождение ребёнка
18.11.1743
Мать ребёнка: Толстая Аграфена Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николева Мария Ивановна
Мать ребёнка: Толстая Аграфена Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Толстая Аграфена Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Толстая Аграфена Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.06.1737
Очаков, Миколаївська область