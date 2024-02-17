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Толстой Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1690

Дата смерти

13.06.1737

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690

Отец: Толстой Василий Иванович

Мать: Сукина Авдотья Васильевна

Рождение ребёнка
18.11.1743

Сын: Толстой Василий Иванович

Мать ребёнка: Толстая Аграфена Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николева Мария Ивановна

Мать ребёнка: Толстая Аграфена Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толстой Пётр Иванович

Мать ребёнка: Толстая Аграфена Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толстой Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Толстая Аграфена Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толстая Аграфена Фёдоровна

Смерть
13.06.1737
Очаков, Миколаївська область
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