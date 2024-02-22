Николева (Толстая) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николева (Толстая) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

12.01.1796

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Толстой Иван Васильевич

Мать: Толстая Аграфена Фёдоровна

Рождение ребёнка
После 1750

Сын: Николев Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Николев Алексей Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николев Никанор Алексеевич

Отец ребёнка: Николев Алексей Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николева Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Николев Алексей Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николев Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Николев Алексей Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николев Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Николев Алексей Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николев Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Николев Алексей Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Николев Алексей Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николев Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Николев Алексей Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Протопопова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Николев Алексей Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николев Алексей Егорович

Смерть
12.01.1796
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