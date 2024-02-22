Николева (Толстая) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти12.01.1796
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
После 1750
Сын: Николев Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Николев Алексей Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николев Никанор Алексеевич
Отец ребёнка: Николев Алексей Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николева Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Николев Алексей Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николев Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Николев Алексей Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николев Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Николев Алексей Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николев Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Николев Алексей Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Николев Алексей Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Николев Алексей Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Протопопова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Николев Алексей Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.01.1796