Толстая Аграфена Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.11.1743
Отец ребёнка: Толстой Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Толстой Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Толстой Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Толстой Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно