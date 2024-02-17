Толстая Аграфена Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстая Аграфена Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1743

Сын: Толстой Василий Иванович

Отец ребёнка: Толстой Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Толстой Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толстой Пётр Иванович

Отец ребёнка: Толстой Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толстой Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Толстой Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толстой Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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