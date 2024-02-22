Николев Алексей Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николев Алексей Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1750

Сын: Николев Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Николева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николев Никанор Алексеевич

Мать ребёнка: Николева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николева Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Николева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николев Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Николева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николев Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Николева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николев Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Николева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николев Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Николева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николев Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Николева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Протопопова Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Николева Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николева Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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