Николев Алексей Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
После 1750
Сын: Николев Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Николева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николев Никанор Алексеевич
Мать ребёнка: Николева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николева Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Николева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николев Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Николева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николев Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Николева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николев Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Николева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Николева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Николева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Протопопова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Николева Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Николева Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно