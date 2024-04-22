Фонвизина (Толстая) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фонвизина (Толстая) Мария Васильевна

Место рождения

Звенигород, Звенигород, Московская область

Дата рождения

18.06.1757

Дата смерти

13.11.1798

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1757

Отец: Толстой Василий Иванович

Мать: Толстая Александра Ивановна

Звенигород, Звенигород, Московская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Фонвизина Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Фонвизин Павел Иванович

Бракосочетание
11.11.1789

Муж: Фонвизин Павел Иванович

Звенигород, Звенигород, Московская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Головина Елизавета Павловна

Отец ребёнка: Фонвизин Павел Иванович

Звенигород, Звенигород, Московская область
Рождение ребёнка
29.10.1798

Дочь: Фонвизина Варвара Павловна

Отец ребёнка: Фонвизин Павел Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
13.11.1798
Москва, город федерального значения Москва
Место погребения: Донской Монастырь , Москва, Российская Империя
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