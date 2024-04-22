Фонвизина (Толстая) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения18.06.1757
Дата смерти13.11.1798
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1757
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Фонвизина Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Фонвизин Павел Иванович
Бракосочетание
11.11.1789
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Головина Елизавета Павловна
Отец ребёнка: Фонвизин Павел Иванович
Рождение ребёнка
29.10.1798
Дочь: Фонвизина Варвара Павловна
Отец ребёнка: Фонвизин Павел Иванович
Смерть
13.11.1798
Место погребения: Донской Монастырь , Москва, Российская Империя